Представлены новые персонажи для Zenless Zone Zero — Цезарь Кинг и Бёрнис Уайт

Разработчики ролевой игры Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact анонсировали двух новых играбельных агентов — девушку по имени Цезарь Кинг и её знакомую Бёрнис Уайт.

Оба персонажа будут представлять фракцию «Сыны Калидона» и смогут выступать в одном отряде.

Цезарь Кинг — яркий лидер фракции. Персонаж будет наносить физический урон и ориентирован на защиту;

— яркий лидер фракции. Персонаж будет наносить физический урон и ориентирован на защиту; Бёрнис Уайт — дерзкая девушка из «Сынов Калидона». В игре агент владеет огненным атрибутом и силой аномалии.

Фото: HoYoverse

Фото: HoYoverse

Вероятнее всего, оба новых агента станут доступны в Zenless Zone Zero после релиза версии 1.2 — её выход предварительно запланирован на конец сентября.

Сейчас же игроки ждут первого большого обновления с тремя новыми персонажами: оно выйдет 14 августа.