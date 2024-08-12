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Представлены новые персонажи для Zenless Zone Zero — Цезарь Кинг и Бёрнис Уайт

Представлены новые персонажи для Zenless Zone Zero — Цезарь Кинг и Бёрнис Уайт
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Разработчики ролевой игры Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact анонсировали двух новых играбельных агентов — девушку по имени Цезарь Кинг и её знакомую Бёрнис Уайт.

Оба персонажа будут представлять фракцию «Сыны Калидона» и смогут выступать в одном отряде.

  • Цезарь Кинг — яркий лидер фракции. Персонаж будет наносить физический урон и ориентирован на защиту;
  • Бёрнис Уайт — дерзкая девушка из «Сынов Калидона». В игре агент владеет огненным атрибутом и силой аномалии.

Фото: HoYoverse

Фото: HoYoverse

Вероятнее всего, оба новых агента станут доступны в Zenless Zone Zero после релиза версии 1.2 — её выход предварительно запланирован на конец сентября.

Сейчас же игроки ждут первого большого обновления с тремя новыми персонажами: оно выйдет 14 августа.

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