Представлены новые персонажи для Zenless Zone Zero — Цезарь Кинг и Бёрнис Уайт
Разработчики ролевой игры Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact анонсировали двух новых играбельных агентов — девушку по имени Цезарь Кинг и её знакомую Бёрнис Уайт.
Оба персонажа будут представлять фракцию «Сыны Калидона» и смогут выступать в одном отряде.
- Цезарь Кинг — яркий лидер фракции. Персонаж будет наносить физический урон и ориентирован на защиту;
- Бёрнис Уайт — дерзкая девушка из «Сынов Калидона». В игре агент владеет огненным атрибутом и силой аномалии.
Фото: HoYoverse
Фото: HoYoverse
Вероятнее всего, оба новых агента станут доступны в Zenless Zone Zero после релиза версии 1.2 — её выход предварительно запланирован на конец сентября.
Сейчас же игроки ждут первого большого обновления с тремя новыми персонажами: оно выйдет 14 августа.
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