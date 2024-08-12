По хоррору «Хэллоуин» делают две игры — над одной трудится режиссёр фильма Джон Карпентер

Создатели хоррора Evil Dead: The Game из студии Boss Team Games разрабатывают сразу две игры по мотивам классического фильма ужасов «Хэллоуин». Об этом сегодня, 12 августа, сообщило издание IGN.

Судя по всему, работа над играми ведётся совместно с авторами франшизы. Один из проектов создаётся на движке Unreal Engine 5, к нему будет привлечён режиссёр фильма Джон Карпентер.

Как большой любитель видеоигр я рад тому, что смогу снова оживить Майкла Майерса в этой игре. И я надеюсь, что у меня получится напугать вас до смерти.

Разработчики отмечают, что игры позволят геймерам пережить моменты из «Хэллоуина» и сыграть за классических персонажей одного из самых знаковых хорроров в истории. Сейчас оба релиза находятся в ранней стадии.