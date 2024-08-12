Вышел трейлер «Победы или поражения» — первого мультсериала в истории Pixar

Анимационная студия Pixar представила трейлер своего мультсериала «Победа или поражение» — это первый проект компании в таком формате. Шоу выйдет 6 декабря 2024 года на Disney+.

Сериал расскажет о детской команде по софтболу, которая готовится к чемпионату. Авторы хотят раскрыть характеры молодых спортсменов и их родителей.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Pixar.

«Победу или поражение» будут режиссировать Кэрри Хобсон («Лука») и Майкл Йейтс («Крейг из царства ручья»). Тренера команды озвучит известный актёр Уилл Форте (голос Шэгги из нового «Скуби-Ду»).

Ранее Pixar официально объявила, что начала работать над мультфильмом «Суперсемейка 3» — триквелом именитой серии.