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Вышел трейлер «Победы или поражения» — первого мультсериала в истории Pixar

Вышел трейлер «Победы или поражения» — первого мультсериала в истории Pixar
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Анимационная студия Pixar представила трейлер своего мультсериала «Победа или поражение» — это первый проект компании в таком формате. Шоу выйдет 6 декабря 2024 года на Disney+.

Сериал расскажет о детской команде по софтболу, которая готовится к чемпионату. Авторы хотят раскрыть характеры молодых спортсменов и их родителей.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Pixar.

«Победу или поражение» будут режиссировать Кэрри Хобсон («Лука») и Майкл Йейтс («Крейг из царства ручья»). Тренера команды озвучит известный актёр Уилл Форте (голос Шэгги из нового «Скуби-Ду»).

Ранее Pixar официально объявила, что начала работать над мультфильмом «Суперсемейка 3» — триквелом именитой серии.

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