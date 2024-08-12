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Блогер не спал 250 часов, побив мировой рекорд — из-за стрима его забанили на YouTube

Блогер не спал 250 часов, побив мировой рекорд — из-за стрима его забанили на YouTube
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Австралийский блогер Norme провёл 12-дневный марафон стримов без сна в надежде побить рекорд Рэнди Гарднера, который в 1963 году не засыпал более 264 часов подряд.

Молодому парню в итоге удалось превзойти достижение — в рамках прямой трансляции он не спал 264 часа и 56 минут. За его стримом наблюдали более 9 тыс. зрителей, хотя в процессе Norme столкнулся с проблемами: YouTube и Kick заблокировали эфиры блогера из-за нанесения вреда своему здоровью. Финал марафона тот провёл на Rumble.

Примечательно, что на сайте Книги рекордов Гиннесса указан другой рекорд — 453 часа и 40 минут (почти 19 суток) от Роберта Макдональда. С 1987 года компания перестала принимать заявки на подобные достижения из-за опасности для здоровья.

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