Новый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 — авторы показали прохождение одной из миссий игры

На канале Xbox состоялась небольшая презентация, посвящённая демонстрации игрового процесса S.T.A.L.K.E.R. 2. Трансляция продолжалась около получаса.

Сотрудники GSC Game World отметили, что в новом «Сталкере» игроки получат больше свободы и смогут больше исследовать мир, отыгрывая ту роль, которую захотят. Отмечается, что за одно прохождение увидеть весь контент у геймеров не получится.

Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат GSC Game World.

В ходе эфира разработчики показали прохождение одной из миссий на болотах. Всего в игровом мире будет 12 регионов, в том числе локации, которых не было в оригинальном S.T.A.L.K.E.R.

В игре будет 35 различных видов оружия, каждое можно будет улучшить при помощи модификаций. Погода во время приключений может резко ухудшиться. Авторы игры также отказались от традиционной прокачки по уровням.

Ранее разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 сообщили об очередном переносе игры — если он станет последним, то релиз игры состоится 20 ноября на ПК и Xbox Series. С первого дня тайтл появится в магазине GOG, а также в Steam.