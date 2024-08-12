Авторы EA Sports FC 25 показали новые карточки героев — среди них Азар, Майкон и Каррагер

Компания Electronic Arts официально представила 14 специальных карточек c известными футболистами в рамках серии «Герои FC».

В сотрудничестве с Marvel карточки Ultimate Team с улучшенными показателями получили топовые игроки прошлых лет — среди них Эден Азар и Джейми Каррагер, Майкон и Тим Ховард, Блез Матюиди и другие. Некоторые из этих футболистов давно не появлялись в игре.

Фото: EA

Фото: EA

EA Sports FC 25 выйдет 27 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру на неделю раньше остальных.

Ранее разработчики представили обновлённый режим Ultimate Team с новым форматом Rush («5 на 5» на поле меньшего размера) и новой системой переходов между дивизионами.