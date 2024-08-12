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Тизер фильма «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга — его снял режиссёр «Собирателя душ»

Тизер фильма «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга — его снял режиссёр «Собирателя душ»
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Создатели предстоящего фильма ужасов «Обезьяна» представили трейлер своего проекта. Хоррор появится в кинотеатрах 21 февраля 2025 года.

Сюжет ленты основан на одноимённом рассказе Стивена Кинга о двух братьях-близнецах, нашедших на чердаке старую игрушку обезьяны. После серии странных событий они решают избавиться от неё, но спустя много лет вновь сталкиваются с кошмарами прошлого.

Видео доступно на YouTube-канале NEON. Права на видео принадлежат Neon.

Главных героев сыграл Тео Джеймс (трилогия «Дивергент», «Белый лотос»), в фильме также появятся Татьяна Маслани («Дневники мертвецов») и Элайджа Вуд («Властелин колец»).

Режиссёром «Обезьяны» стал Оз Перкинс, уже работавший над несколькими хоррорами — среди них «Февраль», «Гретель и Гензель» и «Собиратель душ», сейчас возглавляющий кинопрокат в России.

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