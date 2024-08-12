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Ежедневный шифр Hamster Kombat на 12–13 августа, секретный код Азбуки Морзе в хомяке

Азбука Морзе в Hamster Kombat, секретный шифр на 12–13 августа
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Новый день — новый шифр азбуки Морзе в популярной игре про хомячка Hamster Kombat. Её суть в том, чтобы нажимать на экран и таким образом фармить монетки. В дальнейшем также можно улучшать свою биржу, прокачивать пассивный доход и заниматься подобным. Это некий аналог криптофарминга в виде игры.

В ночь с 12 на 13 августа в проекте появился новый тайный код в виде азбуки Морзе. Подобными шифрами создатели приложения дают возможность игрокам заработать монеты. Если разгадать шифр, можно получить 1 млн монет.

Новый шифр в «хомяке» на 12–13 августа

До 22:00 мск следующего дня в игре действует шифр Points. Чтобы его ввести, нужно провести особую комбинацию в виде азбуки Морзе. Её мы указали ниже.

Правила азбуки Морзе:
«•» — быстрое нажатие;
«-» — длительное нажатие.
P•--• O--- I•• N-• T- S•••
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