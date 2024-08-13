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Расписание матчей Intel Extreme Masters по CS 2 в Кёльне на 13 августа

Сегодня, 13 августа в Германии завершится групповая стадия престижного турнира Intel Extreme Masters Cologne 2024 по Counter-Strike 2.

Команды в верхней сетке разыграют путёвку в полуфинал, а в нижней сетке — право остаться на турнире, продолжив выступление в плей-офф с 1/4 финала.

Расписание игр IEM Cologne 2024 на вторник, 13 августа:

14:30. Группа B, нижняя сетка. FaZe Clan (Европа) — Team Falcons (Дания);

14:30. Группа B, нижняя сетка. Complexity (США) — Team Liquid (Северная Америка);

16:45. Группа А, верхняя сетка. Natus Vincere (Европа) — SAW (Португалия);

16:45. Группа А, нижняя сетка. paiN Gaming (Бразилия) — G2 Esports (Европа);

19:45. Группа B, верхняя сетка. MOUZ (Европа) — Team Vitality (Европа);

19:45. Группа B, нижняя сетка. Победитель матча 1 — победитель матча 2.

Intel Extreme Masters Cologne 2024 по CS2 проходит с 7 по 18 августа в Кёльне, Германия. В рамках чемпионата 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.