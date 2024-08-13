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Netflix одобрил новый мультсериал по «Охотникам за привидениями»

Netflix одобрил новый мультсериал по «Охотникам за привидениями»
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По данным издания Variety, Netflix одобрил производство нового мультсериала по «Охотникам за привидениями». Впервые о проекте стало известно ещё в 2022 году, а сейчас приступят к его полноценному созданию.

Роль сценариста и исполнительного продюсера проекта досталась Эллиотту Калану. Точные детали сюжета пока не разглашаются, но источники говорят, что анимационный 3D-сериал будет по тону соответствовать недавним частям про охотников за привидениями.

Как сообщалось ранее, проект принадлежит Sony Pictures Animation, исполнительными продюсерами которого выступают Джейсон Райтман и Гил Кенан из Ghost Corps, Inc. Рейтман и Кенан недавно стали соавторами полнометражных фильмов «Охотники за привидениями: Наследники» и «Охотники за привидениями: Леденящий ужас».

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