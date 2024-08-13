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Майкл Китон объяснил главное отличие фильма «Битлджус 2» от первой части

Майкл Китон объяснил главное отличие фильма «Битлджус 2» от первой части
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В недавнем интервью Майкл Китон рассказал, чем фильм «Битлджус 2» отличается от оригинальной ленты. По словам актёра, в сиквеле более цельная и сильная история, чем в первой части.

По словам Китона, продолжение более точечно налаживает связь между зрителями и персонажами в кино. Что конкретно имел в виду Китон, сказать трудно, но вдаваться в детали он не стал.

В новом фильме больше связи между зрителями и персонажами. Здесь есть вещи, к которым я не был готов и которые просто восхитительны.

События «Битлджуса 2» развернутся спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид. Битлджуса вновь сыграл Майкл Китон, Лидию — Вайнона Райдер, а образ Астрид воплотила звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега.

Премьера ленты состоится на открытии Венецианского кинофестиваля в конце августа. Зрители смогут увидеть ленту в кино с 6 сентября.

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