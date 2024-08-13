«Меня не звали»: Холли Берри — о том, почему Шторм не было в «Дэдпуле и Росомахе»

В «Дэдпуле и Росомахе» большое количество персонажей. Как утверждали посмотревшие, это настоящий аттракцион для фанатов и даже для простых зрителей. Несмотря на это, не все культовые персонажи заглянули в проект.

В недавнем интервью Холли Берри, известная по роли Шторм в «Людях Икс», рассказала, что Райан Рейнольдс даже не обращался к ней по поводу возвращения к роли мутанта. Если бы актрисе предложили вновь воплотить Шторм, она бы с радостью согласилась.

Однажды Блейк Лайвли спросила меня, когда я встретилась с ней на показе мод Марка Джейкобса: «Ты планируешь сняться в фильме моего мужа в роли Шторм?». Я ответила: «Да, если бы он меня пригласил». Но меня никто не звал.

Сейчас «Дэдпула и Росомаху» прокатывают в России, а с 15 августа начнут показы с озвучкой от студии Red Head Sound — с родными голосами всех персонажей.