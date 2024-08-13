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Вышла первая часть мультфильма «Хранители» по мотивам комикса Алана Мура

Вышла первая часть мультфильма «Хранители» по мотивам комикса Алана Мура
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Сегодня состоялась премьера мультфильма «Хранители» по мотивам комикса Алана Мура. Для просмотра доступна вся первая часть, а вторая выйдет позже в этом году.

Проект выступает прямой адаптацией комикса с рейтингом R — он почти кадр в кадр повторит оригинальный фильм. Действия проекта происходят в альтернативном 1985 году, в разгар холодной войны между Соединёнными Штатами и Советским Союзом, где группа бывших супергероев-защитников нации расследует возможный заговор против них, однако раскрывает кое-что более грандиозное и зловещее.

Ключевых персонажей мультфильма озвучили Титус Уэлливер (Роршах), Мэттью Риз (Ночная сова 2), Кэти Сакхофф (Шёлковый призрак) и другие.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Entertainment. Права на видео принадлежат Warner Bros. Entertainment.

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