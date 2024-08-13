Кит Харрингтон рассказал, почему согласился сыграть Чёрного рыцаря в «Вечных» от Marvel

В фильме «Вечные» появился актёр Кит Харрингтон. Он сыграл Дэйна Уитмена, который в комиксах был супергероем Чёрным рыцарем. Недавно актёр рассказал, почему вообще решил сыграть в проекте.

По словам Харрингтона, роль Дэйна не то чтобы была ему сильно интересна. «Просто если Marvel Studios зовёт, «ты обязан соглашаться», — подчеркнул Харрингтон.

Я не собираюсь притворяться, что взял эту роль, потому что она была необычной или интересной. Если Marvel тебя зовёт, ты просто обязан соглашаться.

Фильм «Вечные» вышел в 2021 году и получил смешанные отзывы от критиков и зрителей. Недавно глава Marvel Studios Кевин Файги говорил, что планов на сиквел «Вечных» пока что нет, да и вряд ли они появятся в ближайшем будущем.