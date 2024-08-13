Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День. 7. Стрим A
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки сериала «Виноград» с Павлом Прилучным

Начались съёмки сериала «Виноград» с Павлом Прилучным
Комментарии

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», стартовал съёмочный процесс сериала «Виноград» с Павлом Прилучным в главной роли. Производством занимается онлайн-кинотеатр KION и «Студия Чеховъ»

Сюжет шоу расскажет про московского топ-менеджера Егора, у которого есть всё для хорошей жизни: крупная должность в корпорации, высокие заработки, любимая семья. Всем этим он обязан тестю, который когда-то взял его под крыло в свою компанию. Однажды Егор заводит интрижку со стажёркой, и в одну секунду успешный бизнесмен теряет всё.

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Режиссёром и соавтором сценария выступит Владимир Щегольков. В актёрском составе сериала также задействованы Нино Нинидзе, Софья Синицына, Сергей Газаров, Марина Зудина и Егор Корешков.

Материалы по теме
Всё про второй сезон «Властелина колец: Кольца власти». Саурон будет центром сюжета
Всё про второй сезон «Властелина колец: Кольца власти». Саурон будет центром сюжета
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android