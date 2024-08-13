Эксперт рассказал, при каких условиях WhatsApp могут заблокировать в России

Политолог и глава коммуникационной компании «Маркком» Сергей Маркелов рассказал, когда, по его мнению, в России могут заблокировать WhatsApp.

По словам Маркелова, соответствующее решение могут принять только после создания альтернативы. Причём речь идёт про достойный аналог. Сергей подчеркнул, что, как только появятся аналоги, «всё будет блокироваться».

Почему начали блокировать всякие YouTube и прочее? Потому что появились возможности перетока клиентских баз в российские аналоги, кривые, косые, плохие, хорошие — не в этом дело, просто появились российские аналоги. Всё. Как только появятся аналогичные вещи, связанные хоть с подобием какого-то российского варианта WhatsApp или ещё чего-нибудь, то всё это будет блокироваться.

Эксперт напомнил, что, как и с YouTube, тему с блокировкой WhatsApp могут долго обсуждать, а потом в один момент заблокировать мессенджер.