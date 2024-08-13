«Один из лучших фильмов франшизы»: первые зрители в восторге от фильма «Чужой: Ромул»

Журналисты, посмотревшие фильм «Чужой: Ромул», уже делятся своими впечатлениями в соцсетях. Издание Variety собрало отзывы в своём материале.

Большинство посмотревших критиков оценило картину Феде Альвареса. Первые зрители отмечают, что «Ромул» — один из лучших фильмов франшизы, который выглядит достойно на их фоне.

Это, безусловно, один из лучших фильмов франшизы. Феде Альварес не разочаровал. Фильм сопровождается потрясающим звуковым оформлением и построением мира.

«Чужой: Ромул» отдаёт дань уважения оригиналу, используя практические эффекты без графики там, где это возможно. Вступление медленное, но, как только фильм будет разгоняться, вы будете сидеть, вдавившись в кресла, до самого конца.

Мне действительно понравился «Чужой: Ромул». Это кровавый фильм о монстрах с некоторыми по-настоящему изобретательными декорациями. Третий акт заставил меня пребывать в ужасе.

«Чужой: Ромул» не производит революцию в жанре, но у него есть два секретных оружия в лице Кейли Спейни и Дэвида Джонсона. Режиссёр Феде Альварес возвращает франшизу к истокам хоррора, демонстрируя один из самых леденящих душу финальных актов.

Лента расскажет историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.

Премьера картины в мировом прокате состоится 16 августа.