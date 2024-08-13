Суд в Москве оштрафовал «Телеграм» на 4 млн рублей

По информации издания «РИА Новости», Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление запрещённого контента,

Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ

Суд назначил «Телеграму» наказание за неудаление запрещённого контента в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей.