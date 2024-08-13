Расписание выхода серий аниме по «Рику и Морти»

Первый эпизод аниме «Рик и Морти» выйдет в ночь с 15 на 16 августа, а вторая серия подоспеет через неделю — 23 августа. Для вашего удобства мы собрали расписание выхода эпизодов проекта в этом материале.
Режиссёром «Рик и Морти: Аниме» выступил Такаси Сано — постановщик «Башни Бога» и автор ключевой анимации в таких проектах, как «Евангелион», «Сага о Винланде» и «Девушки и танки». По словам Сано, он адаптирует сюжеты из оригинального «Рика и Морти», но при этом выделит главное в тех историях и добавит уникальных японских идей.
Расписание аниме «Рик и Морти»
|Серия
|Дата выхода
|1-я серия
|16 августа
|2-я серия
|23 августа
|3-я серия
|30 августа
|4-я серия
|6 сентября
|5-я серия
|13 сентября
|6-я серия
|20 сентября
|7-я серия
|27 сентября
|8-я серия
|4 октября
|9-я серия
|11 октября
|10-я серия
|18 октября.
Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim UK. Права на видео принадлежат Adult Swim.