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Расписание выхода серий аниме по «Рику и Морти»

Расписание выхода серий аниме по «Рику и Морти»
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Первый эпизод аниме «Рик и Морти» выйдет в ночь с 15 на 16 августа, а вторая серия подоспеет через неделю — 23 августа. Для вашего удобства мы собрали расписание выхода эпизодов проекта в этом материале.

Режиссёром «Рик и Морти: Аниме» выступил Такаси Сано — постановщик «Башни Бога» и автор ключевой анимации в таких проектах, как «Евангелион», «Сага о Винланде» и «Девушки и танки». По словам Сано, он адаптирует сюжеты из оригинального «Рика и Морти», но при этом выделит главное в тех историях и добавит уникальных японских идей.

Расписание аниме «Рик и Морти»

СерияДата выхода
1-я серия16 августа
2-я серия23 августа
3-я серия30 августа
4-я серия6 сентября
5-я серия13 сентября
6-я серия20 сентября
7-я серия27 сентября
8-я серия4 октября
9-я серия11 октября
10-я серия18 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim UK. Права на видео принадлежат Adult Swim.

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