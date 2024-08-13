Комбо-карты в игре Hamster Kombat про хомяка на 13–14 августа

В популярной игре Hamster Kombat, которая за несколько месяцев собрала миллионы пользователей по всему миру, добавляют ежедневные комбо-карты. Сегодня в «хомяка» добавили набор из трёх карточек, дающих большой бонус в 5 млн монет.

Новые комбо-карты в хомяке на 13–14 августа

Cointelegraph

CEO

NFT Marketplace

Комбо-карты на 13-14 августа в Hamster Kombat

Для чего нужны ежедневные карточки с комбо? Собрав комбинацию, можно быстро заработать 5 млн монет и повысить свой пассивный заработок.

С помощью азбуки Морзе и комбо-карт создатели Hamster Kombat привлекают ещё больше внимания к своему проекту и позволяют пользователям дополнительно заработать ещё больше монет. Следующая сборка должна появиться на следующий день, 14 августа примерно в 15:00 по мск.