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Групповой этап. День. 7. Стрим A
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14:15 Мск
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Создатели Hamster Kombat отказались от всех инвестиций венчурных фондов

Создатели Hamster Kombat отказались от всех инвестиций венчурных фондов
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Создатели онлайн-игры Hamster Kombat во время прямой трансляции для сообщества заявили, что отказались от предложений венчурных фондов об инвестициях в их проект.

Разработчики рассказали, что с ростом популярности получили множество подобных предложений, но отклонили их — авторов «хомяка» не устраивает, что такие фонды используют поддержку большой аудитории, просто чтобы заработать деньги.

Вместо создания инновационных проектов, которые приносят реальную ценность и доход, компании часто сосредоточиваются на убеждении пользователей — только чтобы получить финансирование. Они тратят его на маркетинг, проводят airdrop или даже публичное ICO, а затем просто уходят, оставляя пользователей ни с чем.
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