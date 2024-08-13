Создатели Hamster Kombat отказались от всех инвестиций венчурных фондов

Создатели онлайн-игры Hamster Kombat во время прямой трансляции для сообщества заявили, что отказались от предложений венчурных фондов об инвестициях в их проект.

Разработчики рассказали, что с ростом популярности получили множество подобных предложений, но отклонили их — авторов «хомяка» не устраивает, что такие фонды используют поддержку большой аудитории, просто чтобы заработать деньги.

Вместо создания инновационных проектов, которые приносят реальную ценность и доход, компании часто сосредоточиваются на убеждении пользователей — только чтобы получить финансирование. Они тратят его на маркетинг, проводят airdrop или даже публичное ICO, а затем просто уходят, оставляя пользователей ни с чем.