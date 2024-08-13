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Торговые сети добровольно ограничат цены на популярную электронику после предложения ФАС

Торговые сети добровольно ограничат цены на популярную электронику после предложения ФАС
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Федеральная антимонопольная служба РФ предложила ведущим магазинам бытовой техники и электроники ограничить цены и наценки на ряд моделей, пользующихся большим спросом.

Ограничения коснулись торговых сетей DNS, «М.Видео» и «Ситилинк». В ФАС считают, что эта мера положительно повлияет на рынок и позволит повысить доступность товаров для населения.

В свою очередь, все три ритейлера поддержали инициативу и уже в скором времени подготовят список товаров, цена на которые будет заморожена как минимум до 30 сентября.

Ранее эксперты предположили, что к осени цены на электронику и бытовую технику в России могут вырасти на 15–20%. Это связано с новым пакетом санкций Евросоюза, из-за которого комиссия за переводы увеличится.

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