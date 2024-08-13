В России могут запретить игру Last Train Home — этого требует прокуратура

Прокуратура Санкт-Петербурга направила в районный суд иск с требованием запретить в России игру Last Train Home. По мнению специалистов, стратегия не соответствует традиционным ценностям российского общества.

Сюжет игры рассказывает о трудной судьбе чехословацкого легиона, который пытается вернуться домой в разгар Гражданской войны в России. Это стратегия в реальном времени.

Прокуратура считает, что Last Train Home предоставляет неверную информацию несовершеннолетним, а также пробуждает у них ненависть и вражду к российской власти и военнослужащим Красной Армии.

Last Train Home от чешских разработчиков вышла в ноябре 2023 года и получила очень положительные отзывы в Steam. Если брать только русскоязычные рецензии, оценка падает до «смешанных»: пользователи хвалят игровой процесс, но разочарованы тем, что красные представлены слишком жестокими, а ряд исторических фактов не соответствует действительности.