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В России создают ещё одну альтернативу Android и iOS — мобильную ОС AltPhone

В России создают ещё одну альтернативу Android и iOS — мобильную ОС AltPhone
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Разработчики российской операционной системы ALT Linux, которая используется в рабочих станциях, начали работу над мобильной версией ОС.

Компания «Базальт СПО» уже зарегистрировала товарный знак — AltPhone. Авторы платформы будут использовать при разработке ядро Linux и свободные программные компоненты из репозитория «Сизиф».

Представитель компании в интервью СМИ подчеркнул, что мобильная ОС находится на стадии разработки, но не уточнил, когда платформа появится на рынке. Другие детали ОС AltPhone в «Базальт СПО» также комментировать отказались.

Ранее российская ОС «Аврора» появилась на ряде отечественных устройств — среди них, к примеру, планшет Aquarius Cmp NS220RE с 10,5-дюймовым IPS-дисплеем FullHD и максимальной яркостью в 350 нит.

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