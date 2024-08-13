Ченнинг Татум готов «душить котят», лишь бы снять свой фильм про Гамбита из «Людей Икс»

Известный актёр и продюсер Ченнинг Татум в интервью признался, что готов пойти на многое, чтобы наконец-то осуществить свою мечту и снять фильм про Гамбита из «Людей Икс».

Он вернулся к этой идее после появления персонажа в «Дэдпуле и Росомахе» — в беседе с журналистами Татум пошутил, что готов даже убивать котят, лишь бы проект получил «зелёный свет».

Я бы душил котят, я готов сделать много ужасных вещей, чтобы это произошло. Я мечтаю об этом последние 10 лет, молюсь об этом богу — но всё в руках продюсеров Marvel.

По словам Ченнинга, он уже общался о проекте с боссами Marvel Кевином Файги и Бобом Айгером. Но пока информации о возобновлении работы над отменённым фильмом про Гамбита не появлялось.