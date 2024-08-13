Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ченнинг Татум готов «душить котят», лишь бы снять свой фильм про Гамбита из «Людей Икс»

Ченнинг Татум готов «душить котят», лишь бы снять свой фильм про Гамбита из «Людей Икс»
Комментарии

Известный актёр и продюсер Ченнинг Татум в интервью признался, что готов пойти на многое, чтобы наконец-то осуществить свою мечту и снять фильм про Гамбита из «Людей Икс».

Он вернулся к этой идее после появления персонажа в «Дэдпуле и Росомахе» — в беседе с журналистами Татум пошутил, что готов даже убивать котят, лишь бы проект получил «зелёный свет».

Я бы душил котят, я готов сделать много ужасных вещей, чтобы это произошло. Я мечтаю об этом последние 10 лет, молюсь об этом богу — но всё в руках продюсеров Marvel.

По словам Ченнинга, он уже общался о проекте с боссами Marvel Кевином Файги и Бобом Айгером. Но пока информации о возобновлении работы над отменённым фильмом про Гамбита не появлялось.

Материалы по теме
Сборы «Дэдпула и Росомахи» превысили $ 1 млрд — фильм скоро обгонит «Джокера»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android