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Джеймс Кэмерон работает над новым секретным проектом по «Терминатору»

Джеймс Кэмерон работает над новым секретным проектом по «Терминатору»
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Режиссёр «Терминатора» и «Аватара» Джеймс Кэмерон сообщил, что работает над новым проектом в рамках культовой франшизы о киборге.

Во время недавнего интервью постановщик обратил внимание на предстоящий аниме-сериал по «Терминатору».

Terminator Zero выглядит интересным. Мне всегда любопытно посмотреть, как люди раскрывают истории, созданные мной. [...] Сейчас я работаю над проектом по «Терминатору» — другим, он не имеет отношения к этому сериалу. Поэтому, как и в «Хрониках Сары Коннор», интересно следить за такими проектами.

При этом Кэмерон отказался назвать хоть какие-то детали о предстоящем проекте — он указал, что вся информация засекречена, и пошутил, что если расскажет, то ему придётся отправить домой к собеседнику робота-убийцу.

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