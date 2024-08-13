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Гарик Харламов озвучит Нафаню в фильме «Домовёнок Кузя»

Гарик Харламов озвучит Нафаню в фильме «Домовёнок Кузя»
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Комик Гарик Харламов в рамках интервью РБК рассказал о предстоящих творческих проектах после назначения на должность креативного продюсера Comedy Club.

Несмотря на большую занятость, Харламов собирается искать пути для совмещения.

На днях мы закончили снимать «Гусара 2». У меня в работе проект «Ошуительное Хоу», сейчас я озвучивал попугая Кешу для фильма «Возвращение попугая Кеши», потом будет Нафаня для «Домовёнка Кузи», сериал «Тёща 2». Набирается больше 15 проектов параллельно.

Семейный фильм «Домовёнок Кузя» Сарика Андреасяна выйдет в кинотеатрах России 19 декабря. Чуть раньше, в конце октября, можно будет посмотреть другой фильм с Харламовым — «Возвращение попугая Кеши», где тот озвучил говорящую птицу.

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