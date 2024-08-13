Вышел трейлер четвёртого сезона сериала «Убийства в одном здании»

Телеканал Hulu представил трейлер с первыми кадрами продолжения детективного сериала «Убийства в одном здании».

Четвёртый сезон станет прямым продолжением третьего — главные герои шоу отправляются в Лос-Анджелес для расследования нового дела. Новые серии начнут выходить на Hulu с 27 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

Главные роли, как и прежде, сыграют Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес и другие. Но в новом сезоне к актёрскому составу присоединится Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина»).

Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.