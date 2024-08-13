Создателя «Людей Икс ’97» не позвали на премию «Эмми», хотя мультсериал в числе номинантов

Создатель мультсериала «Люди Икс ’97» Бо Демайо рассказал, что его не пригласили на церемонию награждения премии «Эмми», несмотря на номинацию проекта.

Marvel и Disney не связались с нами, чтобы организовать моё присутствие на церемонии с шоу, которое я создал. Я создал и спродюсировал его и был всей творческой точкой и лидером на каждом этапе.

«Люди Икс '97» стали лучшим мультсериалом в истории Marvel, получив рекордные просмотры и самые высокие оценки — а также номинации на ряд премий, в том числе и «Эмми».

Однако Marvel незадолго до премьеры уволили Демайо — новыми сериями занимается Мэтью Чонси. Причины увольнения неизвестны, но в сообществе связывают это с аккаунтом Бо на сервисе для взрослых OnlyFans.