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Стала известна точная дата, когда выйдет «Холодное сердце 3»

«Холодное сердце 3» получило точную дату релиза — мультфильм выйдет в 2027 году
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Студия Walt Disney Pictures объявила точную дату выхода полнометражного мультфильма «Холодное сердце 3» — его начнут показывать в кинотеатрах с 24 ноября 2027 года.

Слухи о третьей части приключений Эльзы и Анны появились ещё в 2020 году, но затем проект был заморожен из-за пандемии. В прошлом году Disney подтвердила, что работает над мультфильмом — на фоне кризиса в компании решили сосредоточиться на успешных франшизах, параллельно готовя к релизу «Зверополис 2» и «Историю игрушек 5».

Напомним, «Холодное сердце» вышло в 2013-м, а сиквел — в 2019 году. Оба мультфильма заработали свыше $ 1 млрд и входят в топ-5 самых успешных мультфильмов в истории.

Также в ноябре прошлого года глава Disney Боб Айгер рассказал, что студия уже работает над четвёртым мультфильмом по мотивам сказки «Снежная королева».

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