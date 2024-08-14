«Чувак, иди нахрен»: Джордж Клуни — о том, что Тарантино не считает его кинозвездой

В каком-то интервью Квентин Тарантино перечислял кинозвёзд, выделяя Брэда Питта и других. Во время своего перечисления Тарантино не упомянул Джорджа Клуни.

На вопрос журналиста о Клуни, режиссёр отметил, что он не кинозвезда. Затем Квентин попросил назвать хоть один достойный фильм с Джорджем с начала тысячелетия. На это отреагировал Клуни и послал Тарантино «нахрен».

Квентин недавно сказал обо мне какую-то херню, так что я немного раздражён. Он дал какое-то интервью, где перечислил кинозвёзд, и он говорил о Брэде Питте, а потом ещё о ком-то. Затем его спросили: «Ну а как насчёт Джорджа?» Он ответил, что я не кинозвезда. А потом он буквально сказал что-то вроде: «Назови мне хоть один фильм с ним с начала тысячелетия». А я такой: «С начала тысячелетия? Это же вся моя грёбаная карьера». Ладно, чувак, иди нахрен.

Variety обратилось к представителю Тарантино за комментариями, но ответа пока не получило.