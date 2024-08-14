Звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев снялся в передаче «Спокойной ночи, малыши!»

Актёр Рузиль Минекаев, прославившийся благодаря сериалу «Слово пацана», рассказал, что стал гостем свежего выпуска передачи «Спокойной ночи, малыши!».

Артист назвал героев шоу легендами и отметил, что «раньше смотрел на них с экрана». Актёр подчеркнул, что выпуск с его участием выйдет в сентябре.

Легенды! Раньше смотрел на них с экрана, а сегодня провели передачу вместе. Жаль, что Хрюша был в отъезде. Выпуск в сентябре.

Минекаев сыграл в «Слове пацана» Марата, брата Вовы «Адидаса». Образ последнего воплотил Иван Янковский. Шоу «Слово пацана» стало очень популярным и быстро набрало фанатскую аудиторию. Новый сезон проекта уже находится в работе, но его дату выхода создатели пока что не раскрывают.