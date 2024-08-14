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Вышел новый трейлер фильма «Крэйвен-охотник» с Аароном Тейлор-Джонсоном

Вышел новый трейлер фильма «Крэйвен-охотник» с Аароном Тейлор-Джонсоном
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Sony Pictures опубликовала новый трейлер фильма «Крэйвен-охотник» с Аароном Тейлор-Джонсоном в главной роли. В ролике показали жестокие сцены с тем, как Крэйвен расправляется с врагами.

«Крэйвен-охотник» — новая картина по вселенной «Человека-паука» от Sony Pictures. Фильм расскажет историю становления одного из главных противников Питера Паркера — русского эмигранта Сергея Кравинова. Одну из второстепенных ролей в ленте сыграл российский актёр Юрий Колокольников. Его, кстати, тоже показали в трейлере.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment.

Премьера ленты в США состоится 13 декабря 2024 года. Официального проката картины в России не будет, но она наверняка доберётся до страны позже.

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