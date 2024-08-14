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Прокуратура потребовала запретить в России игру Last Train Home

Прокуратура потребовала запретить в России игру Last Train Home
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По информации руководителя Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой, в России хотят запретить игру Last Train Home. С таким решением выступила прокуратура.

Причина запрета тайтла в том, что он «возбуждает ненависть и вражду к власти Российской Федерации и военнослужащим Красной Армии времён Гражданской войны».

Материалы приложения содержат целенаправленное воздействие на общественное мнение, направленное на подрыв в РФ исторических основ и патриотических традиций, размывание духовно-нравственных ценностей.

Иск о запрете распространения Last Train Home в российском Steam уже зарегистрировали. Когда его осуществят, пока сказать трудно. Разработчики игры из студии Ashborne Games пока никак не комментировали запрет стратегии в стране.

Last Train Home вышла в ноябре 2023 года на ПК.

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