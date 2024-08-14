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Исследование показало, что раздражает россиян во время разговоров по телефону

Исследование показало, что раздражает россиян во время разговоров по телефону
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В МТС поделились с изданием «Газета.Ru» результатами опроса о мобильных привычках абонентов. Выяснилось, что около 70% россиян хотели бы записывать телефонные разговоры.

Отмечается, что 37% из желающих записывать разговоры хотели бы использовать эту функцию для напоминания коллегам о договорённостях, а 41% – чтобы не забыть важные детали.

Самый раздражающий россиян фактор — звонки с неизвестных номеров. Это выводит из себя 54% опрошенных. Вторым по значимости фактором стало ожидание звонков с незнакомых номеров, что вынуждает принимать все вызовы подряд. На третьем месте среди раздражающих факторов – долгие разговоры, особенно среди людей старше 45 лет. Большинство пользователей утомляют звонки по вопросам, которые можно было бы решить без телефонного разговора, а также ситуации, когда знакомые не берут трубку.

При этом молодёжь чаще уточняет, удобно ли собеседнику говорить по телефону: 37% опрошенных в возрасте 18–24 лет делают это регулярно.

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