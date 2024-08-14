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Настольную игру по культовым «Героям 3» не будут переводить на русский язык

Настольную игру по культовым «Героям 3» не будут переводить на русский язык
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Несколько дней назад стало известно, что настольная игра по культовой «Герои Меча и Магии 3» выйдет в России во втором квартале 2025 года. Сегодня создатели настолки объявили, что не будут переводить её на русский язык.

Более того, студия Archon Studios, занимающаяся игрой, заявила, что не будет сотрудничать с компаниями и покупателями из России или Беларуси. А ещё создатели настолки объявили о локализации на украинский язык.

В рамках этого изменения мы решили отказаться от подготовки ранее запланированной русскоязычной версии игры. Этот выбор соответствует нашим основным ценностям и этичным методам ведения бизнеса. В Archon Studio мы не продаём нашу продукцию дистрибьюторам или прямым клиентам в России или Беларуси.

Видео доступно на YouTube-канале Archon Studio. Права на видео принадлежат Archon Studio/Ubisoft.

Предзаказы настолки стартуют уже осенью, однако цена пока не раскрывается.

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