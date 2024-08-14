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Paramount Pictures закрывает своё ТВ-подразделение после 11 лет работы

По данным издания Variety, Paramount Television Studios, производственное предприятие, изначально нацеленное на возвращение Paramount Pictures к производству телесериалов, закроется.

Закрытие подразделения сопровождалось и увольнениями, о которых стало известно на прошлой неделе. Работу потеряют 15% сотрудников в США. Покинет компанию и руководитель Paramount TV Николь Клеменс. По её словам, она гордится проделанной работой.

Это было сложное время для всей индустрии, и, к сожалению, наша студия не застрахована от этого. За последние 11 лет студия преодолевала, казалось бы, непреодолимые препятствия благодаря сочетанию силы, решимости и непоколебимой приверженности. Мы справились с этими вызовами с невероятной стойкостью, творческим подходом и страстью к тому, что мы делаем, и я как никогда горжусь нашей командой.

Телевизионный отдел Paramount участвовал в производстве шоу «Предложение», «Джек Райан» и других.