Начались съёмки фильма «Денискины рассказы в кино» от братьев Андреасян

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о начале производства фильма «Денискины рассказы в кино». Это будет ещё одна адаптация произведений писателя Виктора Драгунского, но в виде полнометражной ленты.

Картина расскажет о летних приключениях маленького Дениски. Вместе с родителями он отправляется в деревню, где открывается мир новых друзей, весёлых игр и первого трепетного чувства – любви. Дениска переживает самые запоминающиеся моменты детства, ведь совсем скоро ему предстоит сделать важный шаг – пойти в первый класс.

Фотографии со съёмок

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Режиссёром фильма выступает Артемий Драгунский, а продюсерами – Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян. Актёрский состав проекта следующий: Александр Пашутин, Роман Панков, Анна Пескова, Дмитрий Ендальцев, Ольга Волкова, Максим Матузный и другие.

Лента выйдет в кинотеатральный прокат весной 2025 года.