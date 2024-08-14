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Начались съёмки фильма «Денискины рассказы в кино» от братьев Андреасян

Начались съёмки фильма «Денискины рассказы в кино» от братьев Андреасян
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о начале производства фильма «Денискины рассказы в кино». Это будет ещё одна адаптация произведений писателя Виктора Драгунского, но в виде полнометражной ленты.

Картина расскажет о летних приключениях маленького Дениски. Вместе с родителями он отправляется в деревню, где открывается мир новых друзей, весёлых игр и первого трепетного чувства – любви. Дениска переживает самые запоминающиеся моменты детства, ведь совсем скоро ему предстоит сделать важный шаг – пойти в первый класс.

Фотографии со съёмок

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Фото: «Атмосфера кино»

Режиссёром фильма выступает Артемий Драгунский, а продюсерами – Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян. Актёрский состав проекта следующий: Александр Пашутин, Роман Панков, Анна Пескова, Дмитрий Ендальцев, Ольга Волкова, Максим Матузный и другие.

Лента выйдет в кинотеатральный прокат весной 2025 года.

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