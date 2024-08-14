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Вышел сериал «Плохая обезьяна» от создателя «Клиники» и «Теда Лассо»

Вышел сериал «Плохая обезьяна» от создателя «Клиники» и «Теда Лассо»
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14 августа в стриминговом сервисе Apple TV+ состоялась премьера двух первых эпизодов драматического сериала «Плохая обезьяна». Главную роль в шоу исполнил Винсон Вон («Незваные гости», «Вышибалы»). Новые серии проекта будут выходить каждую среду.

Сюжет основан на одноимённом романе писателя Карла Хиасена. Шоу расскажет о детективе, ставшем инспектором ресторанов в Южной Флориде. Главного героя затягивает в мир жадности и коррупции после того, как турист находит отрезанную руку человека во время рыбалки.

Также в актёрский состав вошли Л. Скотт Колдуэлл, Роб Делани, Мередит Хагнер, Натали Мартинес, Мишель Монахэн, Рональд Пит, Джоди Тёрнер-Смит, Том Новицки и другие. Сценаристом проекта выступил Билл Лоуренс, создавший «Клинику» и «Теда Лассо».

Постер

Фото: Apple

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