«Он удивит многих»: режиссёр Джей Си Чендор — о своём фильме «Крэйвен-охотник»

Режиссёр фильма «Крэйвен-охотник» Джей Си Чендор в недавнем интервью рассказал, что очень гордится своим фильмом. Он считает, что лента точно «удивит многих».

Фильм удивит многих. Я чрезвычайно горжусь работой, которую мы проделали вместе с командой.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment.

«Крэйвен-охотник» — новая картина по вселенной «Человека-паука» от Sony Pictures. Фильм расскажет историю становления одного из главных противников Питера Паркера — русского эмигранта Сергея Кравинова. Одну из второстепенных ролей в ленте сыграл российский актёр Юрий Колокольников. Его, кстати, тоже показали в трейлере.

Премьера ленты в США состоится 13 декабря 2024 года. Официального проката картины в России не будет, но она наверняка доберётся до страны позже.