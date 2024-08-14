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Сборы хоррора «Собиратель душ» в России превысили 300 млн рублей

Сборы хоррора «Собиратель душ» в России превысили 300 млн рублей
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14 августа сборы фильма ужасов «Собиратель душ» с Николасом Кейджем в российском прокате превысили 300 млн рублей. Для достижения такой цифры ленте понадобилось почти три недели — премьера состоялась 25 июля.

Фото: «Фонд Кино»

Напомним, «Собиратель душ» рассказывает историю агента ФБР, которая выслеживает серийного маньяка по кличке Длинноногий. Приближаясь к разгадке тайны, девушка всё отчётливее осознаёт свою связь с преступником и его целью.

Главные роли в «Собирателе душ» исполнили Николас Кейдж и Майка Монро («День труда», «В объятьях лжи»). Кресло режиссёра занял Осгуд Перкинс, известный по работе над хоррором «Гретель и Гензель». Критики тем временем называют ленту одним из самых захватывающих хорроров в истории кино.

Наши впечатления от фильма
Николас Кейдж стал маньяком в фильме «Собиратель душ». Стоит ли его смотреть?
Николас Кейдж стал маньяком в фильме «Собиратель душ». Стоит ли его смотреть?
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