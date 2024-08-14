Ремейк хоррора Until Dawn выйдет 4 октября — трейлер

На канале PlayStation вышел очередной трейлер ремейка хоррора Until Dawn. Из ролика стало известно, что релиз обновлённой версии тайтла состоится 4 октября этого года.

Также в видео разработчики показали сравнение ряда сцен из оригинала и ремейка. Во втором случае авторы сильно подтянули качество текстур, улучшили освещение и сделали лица персонажей более детализированными.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Ballistic Moon.

Напомним, создание ремейка ведётся на движке Unreal Engine 5. В обновлённой версии тайтла геймеров ждут свежие коллекционные предметы, улучшенные игровые механики, перезаписанный саундтрек и другие плюшки.

Ремейк Until Dawn выйдет на ПК и PS5.