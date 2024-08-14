Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Escape from Tarkov добавят растяжки, новую локацию и оружие — трейлер

В Escape from Tarkov добавят растяжки, новую локацию и оружие — трейлер
Комментарии

14 августа разработчики Escape from Tarkov выпустили трейлер патча 0.15. В ролике показан боец, очнувшийся посреди ожесточённого боя. Также в видео авторы показали свежий контент из грядущего обновления, однако подробности пока не раскрываются.

Релиз патча состоится уже 20 августа. Ко всему прочему в эту дату в шутере пройдёт вайп.

Видео доступно на YouTube-канале Battlestate. Права на видео принадлежат Battlestate.

Известно, что в игру добавят новый вид снаряжения — растяжки. Пользователи смогут устанавливать их в траве, дверных проёмах и других местах. Ещё разработчики привнесут новые виды оружия, локацию и босса.

Полный список обновлений, а также исправлений ошибок появится в ближайшее время на официальном сайте Escape from Tarkov.

Материалы по теме
Видео
Вышел финальный трейлер экшена Black Myth: Wukong про китайскую мифологию
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android