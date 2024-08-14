В Escape from Tarkov добавят растяжки, новую локацию и оружие — трейлер

14 августа разработчики Escape from Tarkov выпустили трейлер патча 0.15. В ролике показан боец, очнувшийся посреди ожесточённого боя. Также в видео авторы показали свежий контент из грядущего обновления, однако подробности пока не раскрываются.
Релиз патча состоится уже 20 августа. Ко всему прочему в эту дату в шутере пройдёт вайп.
Видео доступно на YouTube-канале Battlestate. Права на видео принадлежат Battlestate.
Известно, что в игру добавят новый вид снаряжения — растяжки. Пользователи смогут устанавливать их в траве, дверных проёмах и других местах. Ещё разработчики привнесут новые виды оружия, локацию и босса.
Полный список обновлений, а также исправлений ошибок появится в ближайшее время на официальном сайте Escape from Tarkov.