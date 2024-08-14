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Netflix продлила сериал «Джентльмены» от Гая Ричи на второй сезон

Netflix продлила сериал «Джентльмены» от Гая Ричи на второй сезон
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Как сообщают журналисты издания Variety, компания Netflix продлила сериал «Джентльмены» от режиссёра Гая Ричи на второй сезон. Ожидается, что съёмки продолжения стартуют в 2025 году, однако сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

Напомним, шоу «Джентльмены» повествует о молодом человеке по имени Эдди Холстеде, который узнаёт, что полученное им большое наследство связано с наркоимперией Микки Пирсона. Он решает во что бы то ни стало вырвать свою семью из лап гангстеров и сам начинает постепенно погружаться в преступный мир.

Netflix выпустил первый сезон «Джентльменов» 7 марта — в него вошло восемь эпизодов. Все серии доступны в стриминговом сервисе для просмотра с официальной русской озвучкой.

Наше мнение о сериале
«Джентльмены» — великолепный сериал Гая Ричи. В нём есть всё, за что мы любим режиссёра
«Джентльмены» — великолепный сериал Гая Ричи. В нём есть всё, за что мы любим режиссёра
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