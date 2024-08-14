Опубликован трейлер второго сезона «Властелина колец: Кольца власти» — старт 29 августа

Компания Amazon опубликовала новый трейлер второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». В ролике авторы показали множество свежих сцен, Саурона и других знакомых по первому сезону персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon Prime Video UK & IE. Права на видео принадлежат ыыы.

Напомним, события второго сезона развернутся сразу после окончания истории первого сезона, когда Саурон вновь начинает набирать силу и готовится подчинить себе всё Средиземье. В актёрский состав вошли Киран Хайндс («Рим», «Игра престолов»), Рори Киннер («Не время умирать») и Таня Муди («Шерлок»).

Продолжение новой истории по вселенной культового писателя Джона Толкина начнёт выходить 29 августа. Во втором сезоне будет восемь серий, финал состоится 17 октября.