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«Марвел, ну вы пентюхи»: RHS выпустили ролик про озвучку «Дэдпула и Росомахи»

«Марвел, ну вы пентюхи»: RHS выпустили ролик про озвучку «Дэдпула и Росомахи»
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Блогер Дмитрий Череватенко опубликовал на своём канале ролик про озвучку «Дэдпула и Росомахи» с родными русскими голосами актёров.

Напомним, озвучка картины от студии Red Head Sound появится в кинотеатрах России уже 15 августа, хотя пока неизвестно, в каких городах и кинотеатрах можно будет услышать родные голоса супергероев.

Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Дмитрию Череватенко.

Напомним, как и в прошлых фильмах, Дэдпула озвучил Пётр Гланц, а Росомахе вновь подарил свой голос Александр Рахленко. Ко всему прочему в ролике даже появился дизайнер Артемий Лебедев, который озвучит Ковбойпула.

Также на прошлой неделе сборы ленты в мировом прокате превысили $ 1 млрд. Лента «Дэдпул и Росомаха» стала второй в 2024 году, которой удалось собрать в прокате такую сумму.

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