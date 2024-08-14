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Михаил Misha Агатов ушёл с поста тренера OG по Dota 2

Михаил Misha Агатов ушёл с поста тренера OG по Dota 2
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27-летний российский специалист Михаил Misha Агатов покинул пост главного тренера европейского клуба OG по Dota 2 после трёх лет в клубе.

Представители OG поблагодарили Мишу за вклад в развитие команды и пожелали ему удачи в дальнейшей карьере. Кто займёт его место в составе, не уточняется. Также неизвестно, куда перейдёт сам Агатов: вероятно, его судьба станет известна уже в новом сезоне.

Михаил Misha Агатов перешёл в OG в сентябре 2021 года. На некоторых турнирах он выступал как саппорт пятой позиции, на других — как главный тренер.

За три сезона с OG киберспортсмен вошёл в топ-8 на The International 2021, занял четвёртое место на DreamLeague Season 21 и многократно становился призёров крупных чемпионатов.

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