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Вышел трейлер боевика «Волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом — премьера 20 сентября

Вышел трейлер боевика «Волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом — премьера 20 сентября
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Компания Apple опубликовала полноценный трейлер боевика «Волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в главных ролях. В ролике авторы показали напряжённый разговор между персонажами актёров и пару боевых сцен.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сюжет «Волков» расскажет о двух одиночках-чистильщиках, которым поручили одно совместное дело. Детали сюжета пока не раскрываются. Ещё в актёрский состав ленты вошли Остин Абрамс, Эми Райан, Пурна Джаганнатан и другие. Кресло режиссёра фильма занял Джон Уоттс, выпустивший последнюю трилогию фильмов о Человеке-пауке.

Мировая премьера в кинотеатрах намечена на 20 сентября, а в сервисе Apple TV+ — 27-го числа. Официального показа в кинотеатрах России не будет.

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