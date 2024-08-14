В августе по PS Plus бесплатно раздадут 14 игр

Sony анонсировала подборку новинок каталогов PlayStation Plus на август — их можно будет получить через неделю, уже 20-го числа. На всех уровнях подписки раздадут 14 игр.

PS Plus Extra — 10 игр

«Ведьмак 3: Дикая Охота»

Wild Hearts

Cult of the Lamb

Watch Dogs 2

Sword Art Online: Last Recollection

Ride 5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Sword Art Online: Alicization Lycoris

Sword Art Online: Fatal Bullet

Sword Art Online: Hollow Realization

PS Plus на август 2024 года Фото: Sony

PS Plus Deluxe или PS Plus Premium — 4 игры

TimeSplitters

TimeSplitters 2

TimeSplitters Future Perfect

Vacation Simulator для PS VR2.

Сентябрьскую подборку PS Plus Essential должны анонсировать 27 августа, а раздача начнётся 3 сентября, тогда как новинки каталогов на сентябрь будут известны, скорее всего, 11 сентября.