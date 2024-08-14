В августе по PS Plus бесплатно раздадут 14 игр
Sony анонсировала подборку новинок каталогов PlayStation Plus на август — их можно будет получить через неделю, уже 20-го числа. На всех уровнях подписки раздадут 14 игр.
PS Plus Extra — 10 игр
- «Ведьмак 3: Дикая Охота»
- Wild Hearts
- Cult of the Lamb
- Watch Dogs 2
- Sword Art Online: Last Recollection
- Ride 5
- Naruto to Boruto: Shinobi Striker
- Sword Art Online: Alicization Lycoris
- Sword Art Online: Fatal Bullet
- Sword Art Online: Hollow Realization
PS Plus на август 2024 года
Фото: Sony
PS Plus Deluxe или PS Plus Premium — 4 игры
- TimeSplitters
- TimeSplitters 2
- TimeSplitters Future Perfect
- Vacation Simulator для PS VR2.
Сентябрьскую подборку PS Plus Essential должны анонсировать 27 августа, а раздача начнётся 3 сентября, тогда как новинки каталогов на сентябрь будут известны, скорее всего, 11 сентября.
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