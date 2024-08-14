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Бесплатные игры PS Plus в августе 2024 года

В августе по PS Plus бесплатно раздадут 14 игр
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Sony анонсировала подборку новинок каталогов PlayStation Plus на август — их можно будет получить через неделю, уже 20-го числа. На всех уровнях подписки раздадут 14 игр.

PS Plus Extra — 10 игр

  • «Ведьмак 3: Дикая Охота»
  • Wild Hearts
  • Cult of the Lamb
  • Watch Dogs 2
  • Sword Art Online: Last Recollection
  • Ride 5
  • Naruto to Boruto: Shinobi Striker
  • Sword Art Online: Alicization Lycoris
  • Sword Art Online: Fatal Bullet
  • Sword Art Online: Hollow Realization
PS Plus на август 2024 года

PS Plus на август 2024 года

Фото: Sony

PS Plus Deluxe или PS Plus Premium — 4 игры

  • TimeSplitters
  • TimeSplitters 2
  • TimeSplitters Future Perfect
  • Vacation Simulator для PS VR2.

Сентябрьскую подборку PS Plus Essential должны анонсировать 27 августа, а раздача начнётся 3 сентября, тогда как новинки каталогов на сентябрь будут известны, скорее всего, 11 сентября.

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