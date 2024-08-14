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В EA Sports FC 25 появится журналист Фабрицио Романо

В EA Sports FC 25 появится журналист Фабрицио Романо
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На этой неделе стало известно, что популярный спортивный журналист Фабрицио Романо появится в EA Sports FC 25. Судя по опубликованному скриншоту, разработчики добавят его аккаунт во внутриигровую социальную сеть.

После совершения трансферов, аренды игроков или продления контрактов Романо будет реагировать на данные события. К примеру, на картинке ниже виртуальный аватар журналиста токсично прокомментировал трансфер футболистки.

Фото: EA

Этот трансфер подтверждает, что у клуба нет амбиций.

В новой части футбольного симулятора пользователь сможет начать карьеру за вундеркинда, выходца из легендарной футбольной семьи или опытного игрока, вернувшегося после травмы.

EA Sports FC 25 выйдет 27 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 20-го числа.

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